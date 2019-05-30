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Нетаньяху не смог сформировать коалицию в Израиле, в стране пройдут перевыборы

"Ликуду" не удалось заручиться поддержкой других правых сил.

Нетаньяху не смог сформировать коалицию в Израиле, в стране пройдут перевыборы
Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

В ночь на четверг, 30 мая, израильский кнессет принял решение о самороспуске.

Как сообщает newsru.co.il, депутаты большинством голосов поддержали документ во втором и третьем чтениях. 74 парламентария проголосовали "за", 45 - "против", один отсутствовал.

Причиной для такого решения стало то, что действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, лидеру победившей на выборах партии "Ликуд", не удалось сформировать коалицию.

Парламентские выборы в Израиле прошли 9 апреля. Крайний срок для создания правящей коалиции истек в ночь на четверг.

Утверждение закона о роспуске Кнессета блокировало возможность передачи полномочий формирования правительства главе политического альнса "Кахоль Лаван"  ("Сине-белые") Бени Ганцу.

Досрочные выборы пройдут 17 сентября.

69-летний Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля с 2009 года.

Напомним, что по итогам выборов 9 апреля правая партия "Ликуд" и левоцентристский блок "Кахоль Лаван" получили по 35 мандатов. Остальные 50 мест в парламенте разделили между собой еще девять партий.

"Ликуд" рассчитывал на поддержку других правых сил, но не смог договориться с партией "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана.

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