Зеленский внес в Раду представления на увольнение Полторака, Климкина и Грицака

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления на увольнение министра обороны Степана Полторака, министра иностранных дел Павла Климкина и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Они зарегистрированы в парламенте под номерами 10344-10346.

В представлениях говорится, что глава государства действует на основании Конституции и законов Украины. Президент Украины настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Кроме того, в Администрации президента Украины готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Напомним, Верховная Рада назначила Степана Полторака на должность министра обороны Украины 14 октября 2014 года. Перед этим он занимал должность командующего Национальной гвардией Украины.

В октябре 2018 года Полторак уволился с военной службы, чтобы остаться на должности министра обороны, которая с 2019 года стала гражданской.

20 мая он подал в отставку.

Павел Климкин возглавлял МИД Украины с 19 июня 2014 года. Он подал в отставку 17 мая.

Грицак возглавил СБУ 2 июля 2015 года. 9 мая 2019 года президент Петр Порошенко присвоил ему звание Герой Украины.

Глава СБУ, как и Полторак, подал в отставку 20 мая.