В Белом доме обсудили возможность переговоров с Зеленским

В каком формате будет эти переговоры – еще неизвестно.

Президентская делегация США, которая приезжала инаугурацию Владимира Зеленского, обсудила с Дональдом Трампом вероятность проведения переговоров с новоизбранным президентом Украины. Об этом сообщил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Укринфом".

"Эту тему мы обсуждали с президентом Трампом, когда вернулись", - отметил Курт Волкер.

Отмечается, что решение Белого дома о том как конкретно это будет реализовано, в формате телефонных переговоров или личной встречи – еще не принято.

"Но это остается на повестке дня в администрации, нам нужно продолжать сотрудничество, в том числе на президентском уровне", - сказал он.

Напомним, личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани собирался в мае посетить Украину ради встречи с Зеленским, чтобы убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.

Первое касается расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. Второе - о связях сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

Однако уже на следующий день, Джулиани заявил, что не поедет в Украину, поскольку в Киеве он встретит группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов. По его словам, "врагом Трампа" в окружении Зеленского является нардеп Сергей Лещенко, который помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.