Зеленский созывает СНБО для обсуждения проблем угольной отрасли

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил 29 мая, во время брифинга во Львовской области, сообщает пресс-служба президента.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах в условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созывает СНБО", - сказал глава государства после посещения шахты.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства.

"Уже принято решение выделить по 100 тысяч гривен", - сообщил он.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Напомним, сегодня, 29 мая во Львовской области при обвале породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Одному из погибших было всего 22 года.