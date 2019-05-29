Комитет Рады не смог рассмотреть отставку Климкина, потому что на заседание пришло мало членов комиссии

Из 11 человек, сегодня на заседание пришло только шестеро.

Парламентский комитет по иностранным делам не смог рассмотреть вопрос отставки министра Павла Климкина. По этому вопросу он снова соберётся в четверг. Об этом сообщила член комитета Светлана Залищук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились в комитете, что мы попробуем собрать завтра заседание и уточнить у других членов комитета, поскольку сегодня было только 6 членов, тогда как всего нас 11. Возможно, есть достаточное количество людей, чтобы принять это решение", - сказала она.

Некоторые члены комитета предложили исключить этот вопрос из повестки дня сегодняшнего заседания.

"В первую очередь это был Виктор Иванович Вовк, который сказал, что наш комитет не имеет юрисдикции рассматривать этот вопрос. Хотя спикер Верховной Рады расписал этот вопрос на нас", - отметила Залищук.

Также она подчеркнула, что важно, чтобы в период таких важных событий в стране, министерство возглавлял именно министр, а не его исполняющий обязанности.

"У нас на носу саммит ЕС, ПА НАТО, первые визиты президента. Вне зависимости от настроений или симпатий, голосований или политической принадлежности сегодня это вопрос нашей способности чётко продемонстрировать неизменность внешнеполитического курса, способность провести саммиты на высоком уровне. Нам нужен полноценный министр", - сказала Залищук.

Кроме этого, она добавила, что держать человека в подвешенном состоянии, учитывая, что Климкин заявлял о своих намерениях баллотироваться в парламент – не этично.

Напомним, 17 мая премьер-министр Павел Климкин подал в отставку и объявил об участии в парламентских выборах. Он считает, что у Владимира Зеленского должно быть право назначить своего министра иностранных дел. (Большинство членов Кабмина назначаются по представлению премьер-министра Украины, но кандидатуру главы МИДа выбирает президент Украины).

20 мая Климкин заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарке. Он сказал, что открыт к идеям и предложениям и на самом деле хорошие идеи имеют место быть. Однако если с этим не сложится – проблемы в этом он не видит.