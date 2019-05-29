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​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"

Президент сфотографировался с шаурмой на заправке.

Президент Владимир Зеленский считает, что есть шаурму не стыдно и не страшно и рекомендовал ее властям.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", - написал он в своем Twitter и опубликовал фото.

Напомним, 26 мая Зеленский опубликовал поздравление с Днем Киева, в котором отметил: "Есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро". Пользователи соцсетей отреагировали на слова президента с юмором.

Ранее, в интервью программе Kishkina лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко рассказала, что больше всего в поездках она любит хот-доги на заправках.

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