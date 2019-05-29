ВОЗ признала "выгорание" болезнью
ВОЗ признала "выгорание" болезнью
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
Зеленский назначил замглавы АП юриста Алексея Гончарука
Зеленский назначил замглавы АП юриста Алексея Гончарука
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
ГлавнаяПолитика

Профильный комитет одобрил проект Избирательного кодекса ко второму чтению

Рассмотрение четырех тысяч правок может растянуться на недели.

Профильный комитет одобрил проект Избирательного кодекса ко второму чтению
Фото: 112.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует парламенту рассмотреть во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса (№3112-1).

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

"Комитет решил не выносить решения по каждой из 4 тыс. поправок, потому что мы бы этот комитет продолжали еще 2 недели... Решение комитета является таким, что таблица ко второму чтению передается в сессионный зал. Очевидно, со следующей пленарной недели, уже со вторника (4 мая), Избирательный кодекс начнет рассматриваться в пленарном зале", - сказал журналистам член комитета Александр Черненко.

Депутат прогнозирует, что рассмотрение документа займет три пленарные недели.

Напомним, Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов. 

Кодекс объединит в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Этот кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над кодексом работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии.

Кодекс предусматривает отказ от мажоритарной системы выборов и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также