Профильный комитет одобрил проект Избирательного кодекса ко второму чтению

Рассмотрение четырех тысяч правок может растянуться на недели.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует парламенту рассмотреть во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса (№3112-1).

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

"Комитет решил не выносить решения по каждой из 4 тыс. поправок, потому что мы бы этот комитет продолжали еще 2 недели... Решение комитета является таким, что таблица ко второму чтению передается в сессионный зал. Очевидно, со следующей пленарной недели, уже со вторника (4 мая), Избирательный кодекс начнет рассматриваться в пленарном зале", - сказал журналистам член комитета Александр Черненко.

Депутат прогнозирует, что рассмотрение документа займет три пленарные недели.

Напомним, Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов.

Кодекс объединит в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Этот кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над кодексом работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии.

Кодекс предусматривает отказ от мажоритарной системы выборов и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками.