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"Батькивщина" не будет объединяться с другими политсилами на предстоящих выборах

Тимошенко готова принять поддержку партий, которые поддержат ее "Новый курс".

"Батькивщина" не будет объединяться с другими политсилами на предстоящих выборах
Фото: EPA/UPG

Всеукраинское объединение "Батькивщина" самостоятельно идет на внеочередные парламентские выборы, то есть не будет объединяться с другими политическими силами. Об этом сегодня заявили лидер партии Юлия Тимошенко.

Политик добавила, что "Батькивщина" не является в оппозиции к президенту Зеленскому, а, наоборот, хочет передать ему свои наработки по политической программе.

Тимошенко также заявила, что готова сотрудничать с партиями, которые поддержат ее программу "нового экономического курса", однако на выборы политсила идет без союзников.

Напомним, в ближайшую неделю многие политические партии проведут съезды, чтобы определиться со стратегией участия в избирательной кампании. Об участии в выборах заявили партия президента "Слуга народа", а также партия певца Святослава Вакарчука "Голос". "Народный фронт" будет выдвигать кандидатов в мажоритарных округах.

Досрочные выборы Верховной Рады назначены на 21 июля.

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