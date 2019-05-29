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Саакашвили заявил об отсутствии политических амбиций

"Я был уже на всех должностях, я все видел".

Саакашвили заявил об отсутствии политических амбиций
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил об отсутствии собственных политических амбиций в Украине. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - заверил он.

Кроме того, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Михаил Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии на досрочных выборах по причине длительного отсутствия в Украине. Он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Михаила Саакашвили. Политик намерен вернуться в Украину 29 мая.

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