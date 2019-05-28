Гусовский и Нефьодов передумали оформляться в партию

"Люди важливі" ведут переговоры с другими политсилами о походе на парламентские выборы.

Движение "Люди важливі" киевского депутата Сергея Гусовского и заместителя министра по экономическому развитию в торговле Максима Нефьодова пока не создает партию и ведет переговоры с другими политическими силами о походе на парламентские выборы.

Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе движения.

"25 мая состоялась закрытая встреча участников движения "Люди важливі", где было поддержано решение участвовать в досрочных парламентских выборах. Сейчас обсуждается формат участия и продолжаются политические консультации. Проведение учредительного собрания сегодня не стоит на повестке дня, в то же время участники движения уверены в долгосрочности деятельности и важности внедрения праволиберальных идей", - сообщили в пресс-службе.

Движение планировало 25 мая провести учредительное собрание для создания политической партии, однако этого сделано не было.

Как ранее писал LB.ua, движение "Люди важливі" ведет переговоры о возможном совместном походе на парламентские выборы со Святославом Вакарчуком.