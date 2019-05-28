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Замана считает заказчиками дела против себя Порошенко, Турчинова, Луценко и Матиоса

"Порошенко для президентской предвыборной кампании нужно было громкое задержание кого-то из "попередников".

Замана считает заказчиками дела против себя Порошенко, Турчинова, Луценко и Матиоса
Фото: Lb.ua

Бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимир Замана, которого подозревают в госизмене и развале украинской армии, считает дело против себя политически мотивированным.

Заказчиками своего преследования Замана считает Петра Порошенко, Александра Турчинова, Юрия Луценко и Анатолия Матиоса. Об этом он рассказал в интервью изданию Гордон.

"Порошенко для президентской предвыборной кампании нужно было громкое задержание кого-то из "попередников". По моей информации, вместе со мной планировали задержать Апаршина, для этого все было готово. Но Апаршин уже работал в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко, власть побоялась обвинений в политическом преследовании конкурентов в разгар выборов", - рассказал экс-руководитель Генштаба.

Замана обратил внимание на то, что материалы уголовного производства свидетельствуют о том, что изначально данное дело готовилось под другого человека, а именно Анатолия Гриценко. При этом генерал убежден, что задерживать Гриценко не рискнули, так как в глазах Запада это выглядело бы откровенной зачисткой конкурента по президентской гонке.

"Турчиновым, думаю, двигала личная обида за то, что я с 2014 года и в интервью вам, и в показаниях по делу Януковича утверждал и утверждаю: украинская армия была готова оборонять Крым, а украинская власть – нет, они портфели делили с утра до ночи, хотя полуостров уже наводнили российские военные", - отметил Замана.

По его мнению, действиями Луценко и Матиоса двигало желание выслужиться перед начальством, чтобы сохранить должности.

В том, что 24 мая Апелляционный суд освободил его из-под стражи, ключевую роль, считает Замана, сыграл проигрыш Порошенко на выборах и уход Турчинова с поста секретаря СНБО.

Напомним, Владимир Замана занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

22 февраля по июнь 2014 - он также был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.

25 февраля Главная военная прокуратура сообщила Замане о подозрении в госизмене. По мнению обвинения, экс-начальник Генштаба незаконно сократил 3 тыс. сотрудников военных комиссариатов и отменил учет призывников. Также действия Заманы в 2013 году привели к сокращению 14 тыс. военнослужащих, расформированию 70 военных частей и объединений.

16 мая Главная военная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили следствие по делу Заманы.

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