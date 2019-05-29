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Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"

Премьер не уточнил, легализацию чего именно он поддерживает.

Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
Владимир Гройсман
Фото: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-slovackim-zmi-ukrayina-znahoditsya-na-peredovij-borotbi-za-demokratiyu

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал свое отношение к легализации марихуаны, проституции и однополых браков.

Об этом он заявил на Форуме для активной молодежи в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Гройсман отметил, что из этих трех пунктов два он не поддерживает.

"Из трех два "нет", - сказал он.

Легализацию чего именно он не поддерживает, Гройсман не уточнил.

Напомним, петицию с требованием легализовать использование каннабиса зарегистрировали 30 января 2019 года. По состоянию на 12 марта она набрала необходимые 25 тыс. подписей. 20 марта Комитет Верховной Рады рассмотрел петицию, но для голосования не было кворума.

По данным Минздрава, сегодня в Украине более 2 миллионов пациентов нуждаются в медицинском каннабисе.

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