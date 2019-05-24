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Более 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе, - Супрун

Речь, в первую очередь, идет об онкобольных и паллиативных пациентах.

Более 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе, - Супрун
Упаковка медичної марихуани на заводі
Фото: EPA/UPG

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что сегодня в Украине более 2 миллионов пациентов нуждаются в медицинском каннабисе.

Об этом она сообщила журналистам, передает УНН.

"Минздрав поддерживает разрешение на потребление медицинского каннабиса. Это поможет более 2 миллионам пациентов, которые могли бы воспользоваться", - сказала Супрун.

Она подчеркнула, что речь, в первую очередь, идет об онкобольных и паллиативных пациентах.

Ранее Супрун заявила, что надеется на скорейшее принятие парламентом законопроекта о медицинском каннабисе.

"Комитет Верховной Рады по правам человека единогласно поддержал законопроект об использовании каннабиса в медицинских целях. В Украине медицинский каннабис сможет помочь по меньшей мере 2 миллионам людей, страдающим от хронической боли, в частности пациентам с онкозаболеваниями", - написала она в своем Twitter.

Напомним, петицию с требованием легализовать использование каннабиса зарегистрировали 30 января 2019 года. По состоянию на 12 марта пона набрала необходимые 25 тыс. подписей.

20 марта Комитет Рады рассмотрел петицию, но для голосования не было кворума.

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