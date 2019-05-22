​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Кабмин утвердил первый этап реформы экстренной медицинской помощи на 922 млн гривен

Пилотный проект стартует уже в этом году в пяти областях и в Киеве.

Кабмин утвердил первый этап реформы экстренной медицинской помощи на 922 млн гривен
Фото: 24tv.ua

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития экстренной медицинской помощи и направил средства на пилотный проект в шести регионах, а также утвердил закупку современных диспетчерских служб по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что в течение следующих пяти лет произойдут такие изменения:

  • Обновление алгоритмов диспетчеризации и создание новой IT-инфраструктуры, что позволит следить за состоянием каждого вызова в режиме реального времени;
  • Новые модели образовательных мероприятий для работников экстренной медицинской помощи, а также контроля качества знаний (компетенций).
  • Обновление обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад.
  • Новые автомобили и оборудование.
  • Повышение оплаты труда экстренным медицинским работникам.
  • Перестройка приемных отделений в больницах.
  • Увеличение доступности первой помощи.

Первый этап изменений начнется уже в этом году в шести пилотных регионах - в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве.

В рамках пилотного проекта предусмотрены закупки специализированного санитарного транспорта; оснащение учебно-тренировочных отделов центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМП); аппаратно-программного комплекса диспетчерских служб центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

К концу года во всех регионах Украины будет действовать сеть современных диспетчерских служб, объединенных единой электронной системой. Благодаря современным диспетчерским, новым протоколам и центральной информационно-аналитической системе, вызовы обрабатываются оперативно, а бригады экстренной медицинской помощи быстрее добираться на место происшествия.

Всего на реализацию этих мероприятий в Госбюджете предусмотрено 922,5 млн гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также