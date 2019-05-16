Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Рада назначила инаугурацию на 20 мая
Рада назначила инаугурацию на 20 мая
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
ГлавнаяОбществоЗдоровье

АМКУ разрешил "Добробуту" купить более 50% компании "Борис"

Киевский рынок медпомощи является высококонкурентным.

АМКУ разрешил "Добробуту" купить более 50% компании "Борис"
Фото: zagranitsa.com

Антимонопольный комитет разрешил входящей в группу компаний "Добробут" компании "Satumco Limited"(Кипр) купить более 50% предоставляющей медицинские услуги компании "Борис" (Киев). Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета.

Согласно сообщению, АМКУ провел исследование и опрос конкурентов компаний на рынке услуг медицинской помощи.

В ходе исследования комитет установил, что совокупная доля участников концентрации на рынке медицинской помощи в пределах города Киева по итогам 2016-2017 годов и первого полугодия 2018 года не превышает 35%. Отмечается, что киевский рынок медпомощи является высококонкурентным.

Исследованием также установлено, что на указанном рынке цены участников концентрации не существенно отличаются от цен на аналогичные базовые услуги их основных конкурентов.

Также антимонопольный комитет подметил тенденцию постоянного развития и увеличения количества частных учреждений здравоохранения.

В таких условиях новые игроки могут войти на рынок в короткие сроки и без значительных затрат.

Напомним, Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о приобретении совладельцем "Добробута" клиники "Борис" в январе 2019 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также