АМКУ разрешил "Добробуту" купить более 50% компании "Борис"

Антимонопольный комитет разрешил входящей в группу компаний "Добробут" компании "Satumco Limited"(Кипр) купить более 50% предоставляющей медицинские услуги компании "Борис" (Киев). Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета.

Согласно сообщению, АМКУ провел исследование и опрос конкурентов компаний на рынке услуг медицинской помощи.

В ходе исследования комитет установил, что совокупная доля участников концентрации на рынке медицинской помощи в пределах города Киева по итогам 2016-2017 годов и первого полугодия 2018 года не превышает 35%. Отмечается, что киевский рынок медпомощи является высококонкурентным.

Исследованием также установлено, что на указанном рынке цены участников концентрации не существенно отличаются от цен на аналогичные базовые услуги их основных конкурентов.

Также антимонопольный комитет подметил тенденцию постоянного развития и увеличения количества частных учреждений здравоохранения.

В таких условиях новые игроки могут войти на рынок в короткие сроки и без значительных затрат.

Напомним, Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о приобретении совладельцем "Добробута" клиники "Борис" в январе 2019 года.