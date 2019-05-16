Счетная палата опубликовала манипулятивные выводы по программе "Доступные лекарства", - Минздрав

Министерство здравоохранения опубликовало собственный комментарий по материалам аудита программы "Доступные лекарства", проведенного Счетной палатой Украины. В Минздраве считают, что, несмотря на в целом положительную оценку программы, аудиторы "не учли существенные факты" и опубликовали, в том числе, манипулятивные и даже ложные выводы. Об этом пишет пресс-служба министерства.

Фейк: "Никто не установил никаких индикаторов эффективности программы".

Факт: Существуют четкие индикаторы эффективности программы. Чтобы отслеживать, как реализация программы "Доступные лекарства" влияет на показатели здоровья пациентов, МОЗ Украины обязало структурные подразделения по вопросам здравоохранения собирать такие данные и направило форму таблицы. Последние данные показали, что на 2% в среднем снизилось количество вызовов экстренной помощи с подозрением на инфаркт или инсульт, на 12% в среднем снизилось количество вызовов экстренной помощи с диагнозом бронхиальная астма.

Фейк: Минздрав Украины "не запрашивал подтверждение показателей эффективности препаратов, согласно установленным международным стандартам" и "не обеспечил надлежащего информирования населения о терапевтической эффективности препаратов, стоимость которых возмещается".

Факт: Все лекарства по программе "Доступные лекарства" - как иностранного, так и отечественного производства - прошли процедуру государственной регистрации и проверенные должным образом. Сейчас это все инструменты контроля эффективности препаратов, определенные законодательством.

Фейк: Механизм реимбурсации путем определения предельной оптово-отпускной цены, а также установление ограничений по количеству международных непатентованных названий лекарственных средств, которые могут возмещаться, не ставят целью обеспечить потребность больных в таких лекарствах, а также достичь эффективности лечения.

Факт: Эффективность лечения - широкое понятие, которое зависит главным образом от врача, который ведет пациента, назначает схему лечения и при необходимости корректирует лечение. В программе принимают участие только препараты из Национального перечня основных лекарственных средств, сформированного на основе актуального списка препаратов для лечения самых распространенных заболеваний Всемирной организации здравоохранения. В обновленный реестр вошло 258 торговых названий препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие - с небольшой доплатой. Самый дешевый препарат, на 100% возмещает государство, стоит 4,76 грн, самый дорогой - 898,22 грн. Анализ эффективности "Доступных лекарств", которое в 2018 году проводило Европейское региональное бюро ВОЗ, подтвердил, что цены на лекарственные средства, подлежащие возмещению, снизились с началом внедрения программы.

Фейк: "Нет также информации об основных лекарственных средств, стоимость которых возмещалась, уровень фактического охвата правительственной программой лиц с соответствующими заболеваниями и терапевтический эффект от применения таких лекарственных средств".

Факт: Вся эта информация доступна.

Фейк: Правительство, МОЗ Украины и Госпродпотребслужба не обеспечили надлежащего контроля за формированием цен на лекарства, что приводит к неэффективному использованию бюджетных средств. В частности, в аптеках в свободной торговле (без рецепта) есть лекарства тех же наименований, дозировки, производства, что и препараты, внесенные в реестры лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, но по более низкой цене, чем зафиксированная в них.

Факт: Цены на лекарства зафиксированы в Реестре и контролируются на протяжении всего периода действия реестра, реестр обновляется дважды в год. При сравнении цен аудиторы Счетной палаты как один из источников данных использовали сайт tabletki.ua, информация которого носит исключительно информационный характер. Цены постоянно контролирует Госпродпотребслужба - проводит плановые и внеплановые проверки субъектов оптовой и розничной торговли.

Фейк: "Риски расточительного использования бюджетных средств в целом по Украине могут достигать 154,7 млн гривен".

Факт: При проведении аудита Счетная палата не обнаружила ошибок в расчетах реестров лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению.

Напомним, программа "Доступные лекарства", внедренная в рамках реформы здравоохранения, предусматривает получения лекарств пациент должен предъявить соответствующий рецепт в аптеке, участвующей в программе.