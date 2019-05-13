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Минздрав отменил возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори

Получить прививку можно в любой государственной клинике.

Минздрав отменил возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори
Фото: moz.gov.ua

Министерство здравоохранения Украины заявило об отмене возрастных ограничений на бесплатную вакцинацию от кори. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет.

"До сих пор безвозмездно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты). Впрочем, количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет", - отметили в министерстве.

Сейчас бесплатно привиться от кори смогут взрослые любого возраста. В Минздраве ссылаются на соответствующий приказ от 23 апреля 2019 года "О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине", который вступил в силу.

Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:

  • контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);
  • не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;
  • по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

В министерстве подчеркнули, что взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

Как ранее писал LB.ua, вакцина КПК (от кори, паратита и краснухи) сейчас есть только в государственных клиниках, в частных её найти невозможно. Направление на вакцинацию как детям, так и взрослым, даёт врач первичного звена - терапевт, педиатр или семейный доктор. Если у пациента ещё не подписана декларация с врачом, ему, скорее всего, придётся подписать её, чтобы получить направление. 

Напомним, по состоянию на 6 мая корью в Украине заболело более 45 тысяч человек. В течение 18-й недели корью заболели 1399 человек.

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