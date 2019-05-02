Все проверки Гослекслужбы будут фиксироваться на видеорегистратор

Пока что такой формат проверок распространяется только на Киев, однако к концу года систему внедрят во всех областях Украины.

С мая 2019 года в Киеве стартует пилотный проект Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками: инспекторы территориальных органов Гослекслужбы в Киеве будут проводить проверки и фиксировать свою работу на видеорегистратор.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Далее нововведение распространится по всей Украине. Это позволит сделать проверки более прозрачными и объективными, значительно снизить коррупционные риски и обезопасить инспектора от возможных провокаций со стороны субъекта проверки.

Все камеры будут зафиксированы на груди инспектора и не будут препятствовать их работе. Также регистраторы будут оснащены GPS устройством для передачи четких координат проверки.

Уже сейчас такой подход используют эксперты ГП «Украинский фармацевтический институт качества» (УФИК), которых привлекает Гослекслужба к проверке производителей лекарственных средств на соответствие требованиям надлежащей производственной практики.

Такая система фиксации процесса проверки облегчит документирование наблюдений инспекторов при составлении отчета, поможет обеспечить объективность, полноту и достоверность результатов инспектирования. Кроме того, видеозапись может быть эффективным инструментом решения спорных вопросов, которые могут возникать во время инспектирования.

Планируется, что до конца года проверки Гослекслужбы будут фиксироваться на видео во всех областях Украины.

Напомним, 24 апреля 2019 года Ульяна Супрун заявила, что Минздрав планирует расширить вакцинацию от кори на все категории взрослых - в том числе для лиц, которые не находятся в группе риска. Приказ о расширении вакцинации может быть утвержден в течение двух недель.