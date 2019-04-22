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Бесплатные вакцины в частных клиниках и роддомах появятся летом

Утверджен соответствующий порядок.

Бесплатные вакцины в частных клиниках и роддомах появятся летом
Фото: Promum

В начале лета закупленные государством вакцины появятся в частных клиниках и роддомах. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения

Замминистра Павел Ковтонюк на своей странице в Фейсбук написал, что Минздраву наконец удалось пробиться через ряд бюрократических преград. Вакцины смогут получить:

1) частные клиники, которые заключили договор с Нацслужбой здоровья Украины;

2) врачи-ФЛП, которые сотрудничают с Нацслужбой здоровья Украины;

3) частные роддома и неонатологические центры получат вакцины для новорожденных - БЦЖ и от гепатита В.

"Процесс простой - по специальной формуле учреждения высчитывают свою потребность в вакцинах, передают "заказ" в структурное подразделение здравоохранения и получают необходимое количество вакцин", - написал Ковтонюк. 

Ранее LB.ua писал в тексте "Год медреформы. Как подписать декларацию в частной клинике и обслуживаться там бесплатно" о том, что пациенты, которые выбрали частного врача, пока лишены доступа к государственным вакцинам. 

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