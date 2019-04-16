В Украине заработал первый банк грудного молока

Специалисты уже собрали, исследовали и обработали около 40 литров донорского молока.

На базе Перинатального центра в Киеве начала работать профессиональная лаборатория, где собирают, исследуют, обрабатывают и хранят донорское грудное молоко. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Безопасное грудное молоко будут доставлять детям, которые по медицинским или другим причинам не могут питаться молоком матери.

Сообщается, что Банк молока запустился 1 марта 2019 года. За прошедшее время специалисты собрали, исследовали и обработали около 40 литров донорского молока. Более 20 малышей уже получили необходимое питание.

Минздрав утверждает, что весь процесс тщательно контролируется на каждом этапе. Специалисты Перинатального центра в ведущих зарубежных клиниках прошли обучение и ряд тренингов.

Воспользоваться грудным молоком из Банка смогут маленькие пациенты стационара Перинатального центра или других лечебных заведений Киева по назначению врача-неонатолога.

Подчеркивается, что донором грудного молока может стать только здоровая женщина в период лактации, кормящая своего ребенка. Чтобы стать донором, нужно пройти специальное обследование и сдать необходимые анализы. Также специалисты Банка грудного молока будут проводить с потенциальными донорами обязательные собеседования и анкетирования, связанные с их образом жизни, историями инфекционных болезней, и текущем состоянии здоровья.

Отмечается, что грудное молоко матери является уникальным натуральным продуктом питания для новорожденных - младенец получает питательные вещества и витамины, а также вместе с молоком он получает специальные антитела для защиты от болезней. Грудное вскармливание способствует сенсорному и познавательному развитию младенца, а также закладывает основу для дальнейшего интеллектуального развития.

Напомним, Минздрав 15 апреля заявил, что разработает тарифы на услуги по уходу за пациентами с ВИЧ. Паллиативную помощь в этой сфере переведут из грантового на государственное финансирование.