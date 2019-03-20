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В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин

У новорожденного проявлений болезни пока что нет, его состояние стабильное.

В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
Фото: sts.sumy.ua

Утром 20 марта в Сумском областном родильном доме умерла 24-летняя роженица. Причиной смерти стала тяжелая форма кори, усложненная пневмонией.

Об этом пишет UA:Сумы со ссылкой на главного инфекциониста области Ирину Троцкую.

У новорожденного проявлений кори пока что нет, его состояние стабильное. Ребенок находится в областной детской больнице.

Женщина родила младенца на минувших выходных. Как сообщает "Данкор", женщину привезли рожать в областной перинатальный центр из Бурынского района. Принимать роды у больной корью в районе не решились, в Сумах тоже с таким случаем столкнулись впервые.

Роженице сделали кесарево сечение – у нее родился мальчик.

До 5 апреля в Сумах временно приостановили госпитализацию рожениц в областной перинатальный центр.

Всего с начала года в Украине заболели корью более 30 тыс. человек, умерли - 13.

На прошлой неделе в Ровенской области от осложнений кори умерла девятилетняя девочка, на этой неделе во Львове - ребенок в возрасте 2 года и 9 месяцев.

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