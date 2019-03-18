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14 учеников, отравившихся в днепровской школе, выписаны из больницы

Дети отравились 14 марта.

14 учеников, отравившихся в днепровской школе, выписаны из больницы
Фото: zik.ua

Все 14 госпитализированных учеников школы №112 выписаны из больницы после массового отравления в Днепре по состоянию на 18 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Сообщается, что школьники были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция". Еще 1 ребенок проходил лечение амбулаторно.

Также 343 "контактных" школьников находятся под контрольным наблюдением врачей центров первичной медико-санитарной помощи.

Школа закрыта на карантин до 22 марта.

Напомним, 14 марта стало известно, что в одной из школ Днепра не пришли на занятия более 500 учеников. Как выяснилось позже, госпитализация понадобилась только 14 школьникам.

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