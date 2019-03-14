На пилотную реформу экстренной медицинской помощи предусмотрен 1 млрд гривен, - Минфин

Модернизация коснется всех регионов, а пилотных проект стартует в пяти областях и Киеве.

С 1 апреля во всех регионах начнется модернизация оперативно-диспетчерских служб. На реализацию пилотного проекта по развитию системы экстренной медицинской помощи в госбюджете на 2019 предусмотрено 1 млрд грн, сообщает пресс-служба Минфина.

"С 1 апреля 2019 во всех регионах Украины начнется модернизация оперативно-диспетчерских служб, а в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и г.. Киеве стартует пилотный проект по развитию системы экстренной медицинской помощи (ЭМП). В госбюджете-2019 на пилот по реформе системы экстренной медицинской помощи предусмотрено 1 млрд гривен", - сказано в сообщении.

Минздрав предлагает на рассмотрение правительства новую модель предоставления ЭМП, целью которой является доступное, своевременное и качественное медицинское обслуживание граждан, чтобы в критической ситуации каждый украинец безотлагательно мог получить необходимую помощь.

Реализация новой модели предоставления ЭМП предусматривает финансирование по следующей формуле: не более 75% от определенной потребности финансируется за счет госбюджета, не менее 25% - за счет местных бюджетов.

Основные нововведения включают обновления алгоритмов диспетчеризации, создание новой IT-инфраструктуры, обновление обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад, новые автомобили и оборудования и тому подобное.

Напомним, с 1 сентября 2018 года бригады "скорой помощи" в Киеве перешли в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.