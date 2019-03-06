В последнюю неделю зимы от гриппа умерли 4 человека

Ни один из погибших не был привит от гриппа.

На прошлой неделе в Украине от гриппа умерли 4 человека, хотя уровень заболеваемости незначительно сократился. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 5,3% и 1,1% соответственно; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 463,9 на 100 тыс. населения, что на 10,6% меньше эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги превышены в двух областях: Черновицкой (на 8,7%) и Хмельницкой (на 0,8%).

Вместе с тем, за отчетную неделю зарегистрировано четыре летальных случая в результате гриппа, среди погибших - один ребенок в возрасте до двух лет, что подтверждено методом ПЦР.

Всего с начала эпидемического сезона грипп унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.