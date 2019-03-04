​Книга рекордов Украины признала "корвалол" самым известным седативным препаратом

Книга рекордов Украины признала лекарственное средство "корвалол" производства фармкомпании ПАО "Фармак" (Киев) самым известным седативным препаратом на рынке страны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава набсовета компании Филя Жебровская во время церемонии награждения отметила, что "корвалол", разработанный в 1959 году учеными Киевского химико-фармацевтического завода им. М.В.Ломоносова, правопреемником которого с 1991 года является "Фармак", производится на предприятии в соответствии со всеми европейскими стандартами.

При этом она уточнила, что "Фармак" выпускает "корвалол" в замкнутом цикле от синтеза субстанции до выпуска готовых лекарственных форм и гарантирует его качество на каждом этапе производства.

В настоящее время "Фармак" имеет ряд препаратов, производство которых в замкнутом цикле было начато Киевским химфармзаводом им. М.В.Ломоносова, в частности, "диазолин", "корвалол", "нафтизин" и "валидол". В целом компания имеет более 220 продуктовых досье, выпускает около 20 новых лекарственных препаратов ежегодно.

Отмечается, что в 1960 году было выпущено 58 тыс. флаконов "корвалола". После реконструкции цеха и установки немецкой автоматической линии производство препарата значительно выросло: уже в 1965 году было выпущено 6,2 млн флаконов, а к 1975 году годовой выпуск "корвалола" достиг 50 млн флаконов.

"Фармак" с 1991 года - единственный производитель "корвалола" на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии, в том числе в Германии, Польше, Литве, Латвии, Беларуси, Молдове, Румынии, Болгарии, Туркменистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане.

"Корвалол" в таблетках начали выпускать в 2013 году. С 2015 года "Фармак" запустил также производство мягких желатиновых капсул, что позволило компании освоить новый сегмент фармакологического рынка и выпускать лекпрепараты в удобной для потребителя форме.

Напомним, ранее в программе минздрава "Доступные лекарства" пополнился список бесплатных препаратов.