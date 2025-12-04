Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
У Києві викрили шахраїв, які виманили понад 2 млн грн нібито на дрони для ЗСУ

Підприємиця у змові зі своєю матір’ю та знайомим чоловіком у спеціалізованих Telegram-каналах пропонувала поставку квадрокоптерів DJI Mavic. 

У Києві правоохоронці викрили групу шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ.

Про це повідомили у Національній поліції.

За даними слідства, 30-річна підприємиця у змові зі своєю матір’ю та знайомим чоловіком у спеціалізованих Telegram-каналах пропонувала поставку квадрокоптерів DJI Mavic. 

Після отримання грошей за товар на рахунки фіктивно створених ФОП, “бізнесмени” зникали, не поставивши замовникам оплачені квадрокоптери.

Вже встановлено, що вони ошукали волонтера на понад 500 000 грн, “продавши” йому неіснуючі безпілотні літальні апарати.

Згодом фігуранти заволоділи ще понад 1,5 млн грн коштів підприємства, яке хотіло закупити дрони для передачі військовим.

Жінці та чоловіку 30-ти та 28-ми років слідчі заочно оголосили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, вчинене в умовах дії воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

53-річній киянці, яка брала участь у схемі із привласнення 500 000 грн, оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.
