ГоловнаПраво

Мешканці Херсона, яка корегувала обстріли по ЗСУ, підтвердили довічне

Вирок за державну зраду, ілюстративне фото
Фото: Офіс генпрокурора

Мешканці Херсона яка корегувала обстріли по ЗСУ, підтвердили довічне ув'язнення. 

"Прокурори Офісу Генерального прокурора забезпечили у Верховному Суді справедливе покарання для мешканки Херсона, засудженої за державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирок – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна залишено без змін", – йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора

Прокурори у судах всіх інстанцій довели, що громадянка України у листопаді 2022 року налагодила контакт із представником спецслужб країни-агресора та погодилась виконувати його завдання. Протягом наступних п’яти місяців, діючи під контролем "куратора", вона передавала ворогу інформацію, фото- й відеоматеріали, а також координати місць дислокації й пересування підрозділів Збройних Сил України у Херсоні.

На підставі наданих нею даних російські військові здійснювали обстріли по окремих позиціях, де розміщувалися українські захисники та військова техніка.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, що кваліфікація вчиненого діяння є правильною, а призначене покарання – справедливим заходом примусу для державної зрадниці. Наразі засуджена відбуває призначене судом покарання. 

У прокуратурі кажуть, що протягом судового розгляду кримінального провадженням засуджена проявляла цілковиту відсутність жалю з приводу скоєного.
