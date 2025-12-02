У двох регіонах України викрили схеми уникнення мобілізації

У Івано-Франківській та Львівській областях правоохоронці викрили схеми уникнення мобілізації.

У Генпрокуратурі та Львівській обласній прокуратурі розповіли,що на Прикарпатті правопорушники організували переправлення через гірський масив, а на Львівщині – забезпечували фіктивними відстрочками.

Двоє мешканців Чернівецької області за грошову винагороду організували переправлення трьох військовозобов’язаних через гірський масив Верховинського району. Вони координували дії чоловіків та супроводжували їх на маршруті. Незаконні дії припинили працівники Державної прикордонної служби України.

Прокурори Косівської окружної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України та пособництво цьому, вчинене за попередньою змовою з корисливих мотивів.

Фото: Офіс генпрокурора Один із підозрюваних

У Львівській області двоє чоловіків та жінка, реалізували злочинну схему отримання прибутку від військовозобов’язаних за виготовлення документів, які дозволяли їм уникнути мобілізації.

Один з чоловіків займався пошуком "клієнтів" і скеровував їх до спільника – колишнього працівника Головного управління ДФС у Львівській обл. Той передавав запит спільниці, яка працювала на той час у Шевченківському РТЦК та СП Львова. Жінка, у свою чергу, обіцяла вплинути на Комісію при РТЦК та СП, щоб військовозобов’язані отримали необхідні їм документи.

Задокументовано, що за такою схемою вони забезпечили виготовлення відстрочок двом чоловікам: викладачеві ВПУ та студентові місцевого вишу. Вартість таких "послуг" склала 1 500 та 1 000 доларів США відповідно.

Правоохоронці провели 12 обшуків, під час яких вилучено військово-облікові й медичні документи військовозобов’язаних, телефони та чорнові записи. Прокурори повідомили учасникам схеми про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Фото: Львівська облпрокуратура Одна із підозрюваних

В аналогічному кримінальному провадженні справу вже направлено до суду. Йдеться про трьох осіб, які за 11 тис дол США організували незаконне переправлення військовозобов’язаного за кордон. Їх викрили та повідомили про підозру у травні та вересні 2025 року. Встановлено, що до місця переправлення до Румунії чоловіка зі Львова везли через декілька областей, п’ять разів змінивши авто. Одного з "переправників" затримали після отримання коштів, інших двох – організатора та спільника – розшукали й затримали через кілька місяців.

Усім трьом інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).