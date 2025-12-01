Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково залишила без задоволення апеляційну скаргу колишнього міністра нацʼєдності Олексія Чернишова.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що Апеляційна палата залишила в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 млн гривень. 19 листопада Олексій Чернишов скористався цією можливістю і вийшов із СІЗО під заставу.

Водночас Апеляційна палата ВАКС дозволила повернути Олексію Чернишову український паспорт. Втім, закордонний паспорт Чернишова має залишитись під арештом держави.

Захисники Чернишова стверджували, що ексурядовець не може виїхати за кордон, оскільки здав закордонні паспорти, а ID-картка у нього відсутня.

Також адвокати заявляли, що розмір призначеної застави перевищує у 213 разів задекларовані доходи.

Сам Олексій Чернишов запевнив, що стосунку до Енергоатому не має, а корупцію жорстоко засуджує.

Підозри Чернишову

Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов фігурує у кількох справах. За першою, де він є підозрюваним в зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди від забудовника, він перебував під заставою в 120 млн. Друга справа стосується корупції в енергетиці.

За даними слідства, Чернишов фігурував на ”плівках Міндіча” і отримував неправомірну вигоду в розмірі понад 55 млн гривень.

За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова 19 листопада внесли 51 млн гривень застави.