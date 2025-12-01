«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаПраво

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову

Апеляційна палата дозволила повернути Олексію Чернишову український паспорт. 

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову
Олексій Чернишов під час засідання суду
Фото: Зоряна Стельмах

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково залишила без задоволення апеляційну скаргу колишнього міністра нацʼєдності Олексія Чернишова.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що Апеляційна палата залишила в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 млн гривень. 19 листопада Олексій Чернишов скористався цією можливістю і вийшов із СІЗО під заставу.

Водночас Апеляційна палата ВАКС дозволила повернути Олексію Чернишову український паспорт. Втім, закордонний паспорт Чернишова має залишитись під арештом держави.

Захисники Чернишова стверджували, що ексурядовець не може виїхати за кордон, оскільки здав закордонні паспорти, а ID-картка у нього відсутня.

Також адвокати заявляли, що розмір призначеної застави перевищує у 213 разів задекларовані доходи. 

Сам Олексій Чернишов запевнив, що стосунку до Енергоатому не має, а корупцію жорстоко засуджує.

Підозри Чернишову

Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов фігурує у кількох справах. За першою, де він є підозрюваним в зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди від забудовника, він перебував під заставою в 120 млн. Друга справа стосується корупції в енергетиці.

За даними слідства, Чернишов фігурував на ”плівках Міндіча” і отримував неправомірну вигоду в розмірі понад 55 млн гривень.

За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова 19 листопада внесли 51 млн гривень застави.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies