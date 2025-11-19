База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСуспільствоПодії

«Схеми»: за Чернишова внесли 51 млн грн застави (доповнено)

Невдовзі експосадовець зможе вийти із СІЗО.

«Схеми»: за Чернишова внесли 51 млн грн застави (доповнено)
Олексій Чернишов під час засідання суду
Фото: Зоряна Стельмах

За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова 19 листопада внесли 51 млн гривень застави, повідомляють «Схеми»

За інформацією джерел у правоохоронних органах, кошти внесли дві фізичні особи — 30 млн грн і 21,6 млн гривень. Тож увечері 19 листопада експосадовець зможе залишити СІЗО.

Як відомо, 18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави. Йому інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в «Енергоатомі».

Доповнення. Журналіст Михайло Ткач уточнив, що заставу внесли Андрій Процик та Ірина Федорович.

"Андрій Процик — адвокат, керуючий партнер юридичної фірми «Процик та Партнери». У минулому він також був співзасновником і партнером спільної юридичної фірми з майбутнім міністром агрополітики Миколою Сольським («Сольський, Процик та Партнери»). Сольський у 2024 році отримав підозру від НАБУ і був звільнений з посади. Крім того, Андрій Процик з 2019 по 2022 роки був незалежним членом Наглядової ради ПАТ «Укрнафта». За даними джерел УП у бізнесових колах Процик може займатися куруванням питань на ринку аптек в інтересах Чернишова", - написав Ткач на своїй фейсбук-сторінці.

  • Детальніше про операцію НАБУ «Мідас» читайте у матеріалі LB.ua.
  • НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти від корупційних схем в енергетиці та обороні ексвіцепрем’єр-міністру України. За інформацією Антикорупційного бюро, експосадовця у внутрішньому спілкуванні називали «Че Гевара». 
  • 11 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Чернишову про підозру у незаконному збагаченні.
Теми: , ,
﻿
