Одна людина загинула і ще одна поранена після російських обстрілів Дніпропетровщини

Пошкоджені будинки, лінії електропередач, газогін.

Одна людина загинула і ще одна поранена після російських обстрілів Дніпропетровщини
наслідкит російського обстрілу Дніпропетровщини 20 листопада 2025 року
Фото: телеграм-канал Владислава Гайваненка

20 листопада росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, КАБами і артилерією.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, у Покровській громаді ворог застосував КАБи, у результаті загинула жінка. Також пошкоджені з десяток приватних будинків, магазин, авто, газогін та лінія електропередач.

У Дніпрі постраждали дві багатоповерхівки.

По Нікопольщині росіяни били з артилерії та атакували FPV-дронами. Пошкоджені два приватні будинки.

По Юр’ївській громаді Павлоградського району російська армія била безпілотниками. Постраждав чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Крім того, через обстріли понівечена інфраструктура. 
﻿
