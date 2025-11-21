В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
У Тернополі хочуть знайти чоловіка, який рятував людей із палаючого від російських обстрілів будинку

Міський голова пообіцяв нагородити рятівника почесною відзнакою.

У Тернополі хочуть знайти чоловіка, який рятував людей із палаючого від російських обстрілів будинку
пошкоджений російськими обстрілами будинок у Тернополі, 19 листопада 2025 року

У Тернополі шукають чоловіка, котрий після російської атаки на місто 19 листопада рятував мешканців із палаючого будинку.

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що рятівника хочуть нагородити почесною відзнакою.

«19 листопада хтось з тернополян приніс будівельну драбину до палаючого будинку. За свідченнями очевидців, чоловік облив себе водою і поліз драбиною на поверхи рятувати людей, витяг дівчину і жінку, по його драбині вилізли сусіди. Ми хочемо знайти цього чоловіка і нагородити його почесною відзнакою міста», - розповів очільник Тернополя.

Надал наголосив, що «вчинок цього чоловіка заслуговує на визнання».

  • РФ атакувала того дня житлові будинки у Тернополі крилатими ракетами "Х-101", випущені з літаків Ту-95МС  стратегічної авіації Росії.
  • Станом на вечір 21 листопада відомо про 31 загиблу людину, травмованих – 94. Серед жертв і поранених є діти.
  • Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова звернула увагу на те, що раніше народний депутат з фракції “Слуга народу”, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко опублікував відео з виставки й назвав один із заводів та місто, де виробляють РЕБ. 19 листопада «приліт» стався у вказане місце. 
  • Натомість Федієнко у коментарі LB.ua сказав, що це була публічна виставка десь на початку літа у Києві. Там були сотні різних виробників, сотні фото і відео. За його словами, будь-яких обмежень на виставці не було, а в мережі є купа інформації та відкриті тендери.
﻿
