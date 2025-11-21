У Тернополі хочуть знайти чоловіка, який рятував людей із палаючого від російських обстрілів будинку

пошкоджений російськими обстрілами будинок у Тернополі, 19 листопада 2025 року

У Тернополі шукають чоловіка, котрий після російської атаки на місто 19 листопада рятував мешканців із палаючого будинку.

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що рятівника хочуть нагородити почесною відзнакою.

«19 листопада хтось з тернополян приніс будівельну драбину до палаючого будинку. За свідченнями очевидців, чоловік облив себе водою і поліз драбиною на поверхи рятувати людей, витяг дівчину і жінку, по його драбині вилізли сусіди. Ми хочемо знайти цього чоловіка і нагородити його почесною відзнакою міста», - розповів очільник Тернополя.

Надал наголосив, що «вчинок цього чоловіка заслуговує на визнання».