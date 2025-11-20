База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСуспільствоВійна

“Слуга народу” Федієнко опублікував інформацію про підприємство в Тернополі, де виробляють РЕБ

Відео нардеп вже видалив. Втім його встигли зберегти.

“Слуга народу” Федієнко опублікував інформацію про підприємство в Тернополі, де виробляють РЕБ
Олександр Федієнко
Фото: facebook/Олександр Федієнко

Народний депутат з фракції “Слуга народу”, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко опублікував відео з виставки й назвав один із заводів та місто, де виробляють РЕБ.

На це звернула увагу журналіста Юлія Кирієнко-Мерінова. 

“Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль, подивіться на це відео, яке я оприлюднила у себе в ТГ-каналі. Народний депутат Олександр Федієнко, який ще є членом комітету з Нацбезпеки, опублікував у себе на ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. Назвав місце, місто і завод, де це роблять. Відео звісно він видалив. Але ключові шматки я встигла зафіксувати”, – написала Юлія Кирієнко-Мерінова.

Федієнко у коментарі LB сказав, що це була публічна виставка десь на початку літа у Києві. Там були сотні різних виробників, сотні фото і відео. За його словами, будь-яких обмежень на виставці не було, а в мережі є купа інформації та відкриті тендери.
