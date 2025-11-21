США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, внаслідок чого є знеструмлення

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови.

Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, внаслідок чого є знеструмлення
Фото: ДТЕК

Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Харківщині та Дніпропетровщині, повідомляє Міненерго. 

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови. 

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. Наразі діють графіки погодинних відключень – обсягом від 2 до 4 черг. 

Також в усіх регіонах діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 21 листопада, станом на 8:00, воно було на 2,1% вищим, ніж в цей же час минулого дня – у четвер.

Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies