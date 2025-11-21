Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, внаслідок чого є знеструмлення

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови.

Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Харківщині та Дніпропетровщині, повідомляє Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. Наразі діють графіки погодинних відключень – обсягом від 2 до 4 черг.

Також в усіх регіонах діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 21 листопада, станом на 8:00, воно було на 2,1% вищим, ніж в цей же час минулого дня – у четвер.

Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається.