Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 1 170 російських окупантів

Також знищено 4 російські танки і 9 артилерійських систем.

Сили оборони ліквідували ще 1 170 російських окупантів
Фото: скрін відео

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1170 загарбників, 4 ворожі танки і 9 артилерійських систем ворога. 

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.25 орієнтовно склали: 

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 164 340 (+1 170) осіб,
  • танків – 11 361 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23 607 (+7) од.
  • артилерійських систем – 34 559 (+9) од.
  • РСЗВ – 1 547 (+1) од.
  • засоби ППО  – 1 248 (+1) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од.
  • крилаті ракети  – 3 981 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни  – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од.
  • спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.

Дані уточнюються.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies