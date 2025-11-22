Сили оборони ліквідували ще 1 170 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.25 орієнтовно склали:

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1170 загарбників, 4 ворожі танки і 9 артилерійських систем ворога.

