Сили оборони ліквідували ще 1 170 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1170 загарбників, 4 ворожі танки і 9 артилерійських систем ворога.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 164 340 (+1 170) осіб,
- танків – 11 361 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 607 (+7) од.
- артилерійських систем – 34 559 (+9) од.
- РСЗВ – 1 547 (+1) од.
- засоби ППО – 1 248 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од.
- спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
Дані уточнюються.