Війна

Удар по Тернополю: Пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинуло 33 людини, 94 травмовано

Водночас безвісти зниклими вважаються — 6 людей, з них 1 дитина. Врятовано — 46 людей.

Удар по Тернополю: Пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинуло 33 людини, 94 травмовано
Удар по Тернополю: рятувальні роботи завершено, 22 листопада 2025
Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару 19 листопада по Тернополю завершено.

Основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.

Як зазначає ДСНС, роботи тривали 4 доби і завершилися 22 листопада о 18:00. Залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5–6 поверхів.

Загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано — 94, з них 18 дітей. 

Безвісти зниклими вважаються — 6 людей, з них 1 дитина

Врятовано — 46 людей, з них 7 дітей. 

Вивезено близько 1298 т будівельного сміття.

Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга) й передали їх власникам.

Пошуково-рятувальні роботи завершені. Тривають слідчі дії.
﻿
