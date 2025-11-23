Російський план щодо припинення війни проти України неприйнятний у будь-якій формі, а переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.

Про це йдеться у заяві партії “Європейська солідарність”.

“Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна – пастка політична, геополітична, а головне – російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки”, – заявили у партії.

“Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це “погоджувати”? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда – це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України”, – додали у політсилі.

У “Європейській солідарності” додали, що не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. “Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах “плівок Міндіча” – у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності”, – йдеться у заяві.

Підкреслюють, що переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники, а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний — незалежно від посад, зв’язків чи політичних страхів.

“Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас –ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах”, – додали у партії.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ. Очолив делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Сьогодні українська делегація розпочала роботу у Женеві щодо узгодження мирного плану. Сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Наступна зустріч відбудеться із делегацією США.