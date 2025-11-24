Одного зі зрадників ЗСУ взяли у полон на Курщині, ще двох — на Харківщині.

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони України.

Про це ідеться у повідомленні СБУ.

Як повідомили у Службі безпеки, одного із зловмисників українські захисники взяли у полон під час операції на Курщині в районі Суджі. Ще двох – у боях на Харківщині, зокрема під Вовчанськом та Куп’янськом.

Серед засуджених – житель Луганщини, який у 2014 році приєднався до збройних формувань «лнр» Південного військового округу рф та обстрілював з артилерії позиції українських військ.

На початку повномасштабної війни зрадник брав участь у захопленні Рубіжного. Тоді він атакував Сили оборони з реактивної системи залпового вогню "Град" та був поранений.

Після реабілітації бойовик добровільно уклав новий контракт з міноборони рф та вступив до 30-ї окремої мотострілецької бригади російських військ. Згодом його відрядили воювати на Курський напрямок.

Інший зловмисник – мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова отримав паспорт країни-агресора та приєднався до 136-ї окремої мотострілецької бригади рашистів.

Перебуваючи на посаді сапера-розвідника, він брав участь у штурмах Роботиного на Запоріжжі, де отримав поранення і втік з поля бою до Криму.

Там росіяни його знайшли за місцем проживання та "мобілізували" на Харківський напрямок.

Ще один зловмисник – 43-річний мешканець тимчасово окупованої частини Луганщини, який відбував "строк" у російській тюрмі за бандитизм.

За матеріалами справи, у вересні 2024 року він уклав контракт на вступ до збройних угруповань РФ в обмін на "амністію".

"Після нетривалої підготовки на полігонах, рецидивіста включили до складу мотострілецької бригади рашистів та направили атакувати Куп’янськ", — додають в СБУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав бойовиків винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим, Сумській та Миколаївській областях за процесуального керівництва Сумської та Миколаївської облпрокуратур і прокуратури АР Крим та міста Севастополя.