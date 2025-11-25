Київ. Скасована прем’єра
Опора для ветеранів: Патронатна служба «Азову» Партнерський матеріал

Як команда супроводжує бійця від моменту поранення до повного відновлення.

Іноді можна почути, що патронатна служба Азову займається паперами й лікарняними ліжками. Насправді – це команда, яка супроводжує бійця від моменту поранення до повного відновлення. Це ті, хто тримає фронт з тилу. Їхня робота – непомітна, але життєво необхідна.

У центрі патронатної служби - боєць
Місія і принципи «Азов.Супровід»

У центрі всієї діяльності служби – сам боєць. Мета фахівців – не замінити його рішучість, а підтримати її. Вони поруч під час лікування, реабілітації, повернення до строю чи адаптації до мирного життя.

Ця підтримка допомагає зберегти головне – гідність, силу духу і відчуття, що ти не один.

Команда патронатної служби

«Азов.Супровід» – це живі історії людей, які присвятили себе турботі про захисників:

●       Дарина «Ріна» Смольнікова – після служби в медбатальйоні «Госпітальєри» приєдналася до «Азову» й нині очолює патронатну службу. Одна з тих, хто змінює підхід до бойової медицини.

●       Євген «Чудік» Чуднєцов – оборонець Маріуполя, медик «Азовсталі». Пережив полон і повернувся, щоб очолити медичний підрозділ «Азову»..

●       Ірина «Хой» Гой – науковиця й підприємниця, засновниця громадської організації «Азов.Супровід».

●       Ольга «Оляна» Вус – координує напрям соціалізації ветеранів, маючи великий досвід у волонтерстві.

Їх усіх об’єднує одна мета – зробити так, щоб жоден боєць не залишився сам з викликами після фронту.

«Азов.Супровід» – це люди, які присвятили себе турботі про захисників
Що таке патронатна служба?

Підрозділ працює одразу у кількох напрямках:

●       Медичний супровід у шпиталях;

●       психологічна допомога військовим і членам їхніх родин;

●       підтримка ветеранів у ресоціалізації, перекваліфікації та адаптації;

●       профорієнтація й розвиток адаптивного спорту.

Це не набір послуг – це безперервний процес підтримки, який триває від шпиталю до повноцінного повернення у життя, військове чи цивільне.

Патронатна служба - це безперервний процес підтримки
Хто може розраховувати на допомогу

Служба відкрита для кількох груп:

●       військові – отримують допомогу лікарів і психологів;

●       поранені бійці – проходять лікування, протезування, реабілітацію з підтримкою служби;

●       родини захисників – мають доступ до психологічних та освітніх програм;

●       ветерани – отримують допомогу з перекваліфікації та соціальної адаптації.

Чому діяльність «Азов.Супровід» важлива

«Азов» відомий як підрозділ, що тримається завдяки силі духу й взаємній підтримці. Патронатна служба – це саме та опора, яка допомагає зберегти життя, силу і віру. Це партнерство, де кожен боєць має змогу відновитися й знову стояти міцно.

Більше історій, контактів і можливостей долучитися можна дізнатися на сайті. Якщо вам чи вашим близьким потрібна підтримка – отримайте її в «Азов.Супровід».

 
