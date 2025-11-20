База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Рапорт на переведення в іншу частину: як зробити все правильно Партнерський матеріал

Кожен військовий хоча б раз прокручує в голові думку про зміну підрозділу. Хтось шукає іншу спеціалізацію, хтось — більш бойовий напрямок, хтось — конкретну бригаду.

Зміна місця служби: з чого почати

Перед тим як сідати за рапорт на переведення в іншу частину, варто чітко розуміти три речі: куди саме ви хочете перейти, чи є там вакансія за вашою спеціальністю, хто може дати рекомендацію.

Сьогодні зміна місця служби оформляється через:

● Письмовий рапорт на переведення;

● погодження у своєму підрозділі;

● подальшу роботу з новою частиною та кадровими органами.

Усе це все одно впирається в зміст одного аркуша паперу — вашого звернення.

Військовослужбовці та цивільні учасники церемонії стоять із рукою на серці під час офіційного заходу
Військовослужбовці та цивільні учасники церемонії стоять із рукою на серці під час офіційного заходу

Що написати в рапорті на переведення

Класична форма рапорту проста. Але саме тут часто виникають помилки: не вказана частина, до якої військовий хоче перейти; немає посилання на підставу; відсутні контакти для зв’язку.

Яка структура рапорту на переведення?

У більшості випадків рапорт містить такі блоки:

● «Шапка» — кому адресовано та від кого;

● текст із проханням про зміну місця служби;

● повна назва частини, куди просите перевести;

● підстава: особисті обставини, професійні причини, наявність рекомендації;

● дата, підпис, контактні дані.

Головна вимога — конкретика. Формулювання «прошу розглянути можливість переведення» краще одразу доповнювати: куди, у якій якості, за якою спеціальністю.

Командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» під час наради з представниками державного керівництва.
Командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» під час наради з представниками державного керівництва.

Як це працює для тих, хто дивиться в бік «Азову»

Окрема історія — коли військовий подає рапорт на переведення в інший підрозділ, уже знаючи, що хоче служити в 1 корпусі НГУ «Азов». Тут до загальних правил додаються кілька практичних кроків.

1 корпус НГУ «Азов» об’єднує бойові бригади Національної гвардії України. Серед них:

● 1 бригада «Буревій»;

● 12-та бригада спецпризначення «Азов» НГУ;

● 14 бригада «Червона Калина»;

● 15 бригада «Кара-Даг»;

● 20 бригада «Любарт».

Якщо військовий хоче перейти саме сюди, рапорт на переведення варто поєднати з попередньою комунікацією з рекрутингом корпусу: пройти анкету, з’ясувати, чи є потреба у фахівцях вашого профілю, отримати рекомендацію.

Боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» веде роботу в зеленій зоні біля будівлі під час виконання завдання
Боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» веде роботу в зеленій зоні біля будівлі під час виконання завдання

Рекомендація: чому її краще мати до рапорту

Формально документ на переведення може існувати й без рекомендаційного листа, але в реальності саме рекомендація часто визначає швидкість розгляду. Вона показує, що:

● Нова частина знає про вас;

● розуміє, на яку посаду чи напрямок ви претендуєте;

● підтверджує потребу у вашій спеціальності.

Тоді рапорт виглядає не як абстрактне прохання, а як логічний крок у вже розпочатому процесі.

Типові помилки в рапортах на переведення

Навіть один абзац може затягнути зміну місця служби на місяці. Найчастіше трапляються:

● Відсутня точна назва частини або в/ч;

● не вказані контактні дані для зв’язку;

● немає згадки про рекомендацію чи попередню домовленість;

● нечітко сформульована причина переведення;

У результаті документ повертають «на доопрацювання» — і час іде знову.

Якщо ви розглядаєте зміну місця служби й плануєте подавати рапорт на переведення в іншу частину:

● Зберіть інформацію про підрозділ, куди хочете перейти;

● продумайте структуру рапорту й одразу впишіть точну назву частини;

● за можливості вийдіть на рекрутинг чи командування підрозділу й отримайте рекомендацію;

● перевірте текст ще раз: без загальних фраз, з чіткою метою та контактами;

Один аркуш паперу сам по собі не змінює підрозділ. Але грамотно написаний рапорт показує, що ви розумієте, куди й навіщо переходите — і берете відповідальність за цей крок.
Теми:
