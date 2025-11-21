США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Заступник керівника САП Андрій Синюк звільнився за власним бажанням

Нещодавно Синюк став фігурантом розслідування “Української правди” щодо ймовірного витоку даних про операцію “Мідас”.

Заступник керівника САП Андрій Синюк звільнився за власним бажанням
Андрій Синюк (зліва) з адвокатом, який можливо пов’язаний із Міндічем
Фото: скрін з розслідування “Української правди”

Оновлено. САП підтвердила звільнення заступника керівника Андрія Синюка. Звільнення відбулося за власним бажанням. Відповідно до законодавства, голова САП не може одноосібно звільняти заступників – це може робити винятково генпрокурора. 

У НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом. Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"З 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням", – розповіли в антикорпрокуратурі.

Спершу про те, що Андрій Синюк звільнився за власним бажанням, повідомляли “Суспільне”, Radio NV та “Бабель” із посиланням на джерела.  

"Для уникнення будь-яких спекуляцій щодо мого можливого впливу на перебіг службового розслідування і результати я ухвалив рішення звільнитись за власним бажанням", – заявив Синюк в коментарі “Суспільному”. 

Як зазначає Центр протидії корупції, Синюк згадується у справі так званих “плівок Міндіча”: його прізвище є серед тих, з ким підозрюваним заборонив контактувати Вищий антикорупційний суд України (ВАКС). 

Крім того, у матеріалі журналіста “Української правди” Михайла Ткача йдеться, що Синюк міг допомогти Міндічу уникнути арешту. Зокрема Синюк систематично зустрічався з адвокатом, який можливо пов’язаний із Міндічем.

 Раніше щодо Синюка розпочали службове розслідування за фактом його зустрічей з ймовірними фігурантами розслідувань.
