Нещодавно Синюк став фігурантом розслідування “Української правди” щодо ймовірного витоку даних про операцію “Мідас”.

Андрій Синюк (зліва) з адвокатом, який можливо пов’язаний із Міндічем

Оновлено. САП підтвердила звільнення заступника керівника Андрія Синюка. Звільнення відбулося за власним бажанням. Відповідно до законодавства, голова САП не може одноосібно звільняти заступників – це може робити винятково генпрокурора.

У НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом. Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"З 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням", – розповіли в антикорпрокуратурі.

Спершу про те, що Андрій Синюк звільнився за власним бажанням, повідомляли “Суспільне”, Radio NV та “Бабель” із посиланням на джерела.

"Для уникнення будь-яких спекуляцій щодо мого можливого впливу на перебіг службового розслідування і результати я ухвалив рішення звільнитись за власним бажанням", – заявив Синюк в коментарі “Суспільному”.

Як зазначає Центр протидії корупції, Синюк згадується у справі так званих “плівок Міндіча”: його прізвище є серед тих, з ким підозрюваним заборонив контактувати Вищий антикорупційний суд України (ВАКС).

Крім того, у матеріалі журналіста “Української правди” Михайла Ткача йдеться, що Синюк міг допомогти Міндічу уникнути арешту. Зокрема Синюк систематично зустрічався з адвокатом, який можливо пов’язаний із Міндічем.

Раніше щодо Синюка розпочали службове розслідування за фактом його зустрічей з ймовірними фігурантами розслідувань.