Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою та 104 ударними БпЛА

У ніч на 22 листопада російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою та 104-ма ударними безпілотниками. Сили української ППО знищили 89 ворожих дронів. Атака триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 22 листопада (з 19:00 21 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьк, близько 65 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.

У Повітряних силах наголошують: атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.