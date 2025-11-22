Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою та 104 ударними БпЛА

Сили оборони знищили 89 ворожих безпілотників. Повітряна атака триває.

Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою та 104 ударними БпЛА
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 22 листопада російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою та 104-ма ударними безпілотниками. Сили української ППО знищили 89 ворожих дронів. Атака триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 22 листопада (з 19:00 21 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьк, близько 65 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації. 

У Повітряних силах наголошують: атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.
﻿
