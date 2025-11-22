Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Росіяни за добу завдали 530 ударів по Запорізькій області

Постраждала мешканка Пологівського району.

Росіяни за добу завдали 530 ударів по Запорізькій області
наслідки обстрілів РФ
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби росіяни завдали 530 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів поранень зазнала 49-річна жінка.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж минулої доби війська РФ здійснили 2 авіаційних удари по Гуляйполю. 

314 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Веселянку, Червонодніпровку, Лисогірку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Рівнопілля, Преображенку, Солодке, Затишшя, Яблукове. 

6 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку і Малу Токмачку. 208 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Затишшя, Солодкого, Яблукового та Рівнопілля.

Надійшло 185 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель та техніки.
