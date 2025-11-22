Росіяни за добу завдали 530 ударів по Запорізькій області

Надійшло 185 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель та техніки.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку і Малу Токмачку. 208 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Затишшя, Солодкого, Яблукового та Рівнопілля.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies