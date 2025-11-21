Через обстріли РФ на Запоріжжі постраждала цивільна

"49-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. росіяни удариди fpv-дроном по Преображенці", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

