Через обстріли РФ на Запоріжжі постраждала цивільна

Російські окупанти спрямували FPV-дрон на Преображенку Запорізької області. Унаслідок обстрілів постраждала жінка.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"49-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. росіяни удариди fpv-дроном по Преображенці", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілів пошкоджений будинок. Поранена жінка отримала усю необхідну допомогу.
- В Оріхові Запорізької області російські окупанти атакували підрозділ рятувальників. Унаслідок обстрілу РФ собовий склад перебував в укритті та не постраждав.