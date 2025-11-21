Росіяни атакували підрозділ ДСНС у Запорізькій області

В Оріхові Запорізької області російські окупанти атакували підрозділ рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Російські війська вкотре завдали удару по підрозділу ДСНС. Цього разу під прицілом ворога був пожежно-рятувальний підрозділ міста Оріхів, Запорізької області: уламки боєприпасів пошкодили ворота", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу РФ собовий склад перебував в укритті та не постраждав.