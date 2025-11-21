США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Від російських ударів постраждали 16 населени пунктів Запоріжжя. Є загиблі і травмовані люди

Окупанти атакували область 387 разів. 

Від російських ударів постраждали 16 населени пунктів Запоріжжя. Є загиблі і травмовані люди
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 387 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.  П'ять людей загинули, вісім – поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Серед поранених є неповнолітній. 

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, близько 22-її ночі ворог наніс удар ФАБом по Шевченківському мікрорайону Запоріжжя. Пошкоджено торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки. Є будинки, які постраждали вже втретє.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Запоріжжю, Магдалинівці, Лук'янівському, Гуляйполю, Тернуватому. 205 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Яблукове, Зелене.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Приморське, Яблукове, Зелене.

171 артилерійський удар завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Яблукового та Варварівки. 

Надійшло 90 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель,  автомобілів, об’єктів інфраструктури.
