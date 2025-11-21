Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Кулеба: до кінця року заплановано побудувати станцію попередньої очистки води у Миколаєві

Будівельні роботи тривають без відключень мешканців від водопостачання.

Станція попередньої очистки води у Миколаєві
Фото: Олексій Кулеба

Готовність будівництва станції попередньої очистки води у Миколаєві - 70%. Завершення робіт заплановано до кінця року.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

“Станція попередньої очистки води у Миколаєві – один із ключових елементів. Ми зводимо її з нуля, поруч із застарілими спорудами, які вже не підлягають реконструкції. Будівельні роботи тривають без відключень мешканців від водопостачання”, - повідомив Кулеба. 

Він уточнив, що будівництво очисної станції здійснюється за рахунок частини коштів, які вдалося зекономити під час будівництва самого водогону. 

“Паралельно триває будівництво станції повного біологічного та механічного очищення стоків у Новій Одесі. Це сучасний комплекс, який працюватиме за новою технологією та забезпечить екологічно безпечне очищення. Готовність – 80%. Йдеться про інфраструктуру, яка формує довгострокову якість води для регіону і захищає водні ресурси від забруднення”, - написав урядовець.

Міністр додав, що на першій ділянці водогону встановлюють сонячну електростанцію потужністю 1,5 МВт, яка забезпечить додаткову автономність системи та знизить залежність від мереж під час пікових навантажень. Наразі встановлено 90% панелей, триває підключення.
