​Сили спецоперацій розповіли, що збили російський гелікоптер дроном

Там зазначили, що це сталося уперше.

Сили спецоперацій розповіли, що вперше дрон ССО збив російський гелікоптер Мі-8.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ССО.

"Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі «deep strike» дроном ССО", – зазначено там.

Також Силах спецоперацій кажуть, що кожна місія "потребує креативу", починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.

"Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", – йдеться у повідомленні.