Ворожий удар зруйнував на Сумщині будинок, поранено людину

Під завалами можуть перебувати ще двоє осіб.

Унаслідок ворожого удару по Хотінській громаді Сумської області поранений цивільний.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

57-річного чоловіка доставили до лікарні, стан – нетяжкий, медики надають необхідну допомогу.

Унаслідок удару зруйновано житловий будинок. Під завалами можуть перебувати ще двоє людей, інформація уточнюється.

“Прикордонні громади щодня піддаються ворожим атакам. Залишатися на таких територіях або повертатися туди – величезний ризик для життя”, – додав Григоров.