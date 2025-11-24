Унаслідок атаки ворожих БпЛА у Сумах виникли проблеми з електропостачанням

Російські окупанти атакували Сумську громаду ударними БпЛА, унаслідок чого частина обласного центру залишилася без електропостачання.

Про це інформують очільник Сумської ОВА Олег Григоров та "Сумиобленерго".

"Росія вкотре б’є по цивільній інфраструктурі. Унаслідок удару в місті є перебої з електропостачанням", — зазначає начальник ОВА.

Також ворог поцілив у житловий сектор одного зі старостинських округів. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється.

"9-річна дитина поранена внаслідок ворожої атаки у Великочернеччинському старостаті .Постраждалого госпіталізували. Медики обстежують дитину та надають необхідну допомогу", — додає Григоров.

Григоров наголошує, що загроза повторних ударів зберігається і закликає мешканців перебувати у безпечних місцях.

В обленерго додають, що окрім проблем із енергопостачанням, у Сумах та області продовжують діяти графіки погодинних відключень.